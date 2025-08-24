1 órája
Az ukrán embervadász gumibottal ütötte-verte áldozatát
Bár az ukrán hatóságok tagadják, mindennaposak az embervadászok kegyetlenkedései. Zelenszkij emberei nem riadnak vissza a kényszersorozáskor a brutalitástól, ezt bizonyítja egy újabb, megdöbbentő felvétel is. Az Origo hírportál arról is beszámolt, hogy az emberrablók Odesszában akcióztak.
A kénszersorozók brutalitása határtalan (illusztráció)
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Narciso Contreras
Habár az ukránok továbbra is tagadják, a kényszersorozás és a brutalitás folytatódik Ukrajnában – hívja fel a figyelmet az az Origo.
A hírportál bemutatja a videót, amelyen egy embervadász kegyetlenkedik:
teljes erővel üti egy férfi fejét egy gumibottal, az sem állítja meg, hogy a szerencsétlen áldozata ordít fájdalmában.
A sokkoló videót, amelynek a feltöltője úgy kommentálta a borzalmas jelenetet, „szovjet módszerek” – IDE kattintva nézheti meg.
Zelenszkij emberrablói Odesszában akcióztak
Az Origo arról is beszámolt, hogy Odesszában jelentek meg az emberrablók. A városban különös eset zajlott le: két kisbusz jelent meg egy parkolóban, hogy a toborzóközpont munkatársai „értesítsék” az ott dolgozó parkolóőrt. Az incidens a városban zajló kényszerbesorozási akciók újabb példája – hívja fel a figyelmet a hírportál, amely videót is mutat az akcióról.