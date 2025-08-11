Tombolnak a kényszersorozók Ukrajnában, óriási razziát tartottak Zelenszkij emberei (videó)

Újabb megrázó felvétel terjed a közösségi média felületein, ezen dulakodás látszik, melynek során többen egy férfit próbálnak betuszkolni egy autóba – hívta fel rá a figyelmet az Origo. A kegyetlenkedő sorozók a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban a nyílt utcáról rabolják el a járókelőt, akiről azt írták a videó mellé: „A helyi rendőrség szerint a férfit a toborzóközpont körözte.”

Az elmúlt hónapokban számos ilyen és ehhez hasonló kegyetlenkedés is befutotta a közösségi média felületeit, az Origó a minap arról is hírt adott, hogy Zelenszkij toborzói egy férfit úgy helybenhagytak, hogy megsérült a mája. A róla készült videót IDE KATTINTVA tudja megtekinteni.