Augusztus 20.

1 órája

A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Kapu Tibor, Szent István-rend, Farkas Bertalan, Orbán Viktor, űrhajós

Farkas Bertalan, az első és Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós vehette át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését, a Magyar Szent István-rendet az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.

A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Cikkünk frissül!

A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte, méltatva teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket

– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.

A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011. óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.

Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:

 

