Helyreigazítás a Csatlakozott a Tisza Párthoz a Magyar Olimpiai Bizottság bukott elnöke című cikkünk kapcsán

A Csatlakozott a Tisza Párthoz a Magyar Olimpiai Bizottság bukott elnöke című cikkünkben valótlanul híreszteltük, a valóságot hamis színben tüntettük fel, hogy Kulcsár Krisztián a 2020-as MOB-elnökké történt újraválasztása után titokban több mint duplájára, 1,2 millióról 2,6 millió forintra emelte a saját havi fizetését.

A valóság ezzel szemben az, hogy a fizetésemelésről a MOB 2020. szeptember 2-án tartott elnökségi ülésén az 52/2020/Elnökségi határozattal a MOB elnöksége döntött úgy tíz igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és az érintett személy tartózkodásával, hogy elfogadja a MOB főtitkárának, Vékássy Bálintnak azon előterjesztését, amely a MOB elnöke havi tiszteletdíját 2,6 millió forintra javasolta felemelni, és összhangban áll más nemzeti olimpiai bizottság elnöki tisztjét betöltő személy javadalmazásával. Kulcsár Krisztián MOB elnök a havi tiszteletdíjának emelése tárgyában hozott döntésben nem vett részt, és a határozati javaslatot sem ő terjesztette elő.