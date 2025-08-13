7 órája
Gulyás Gergely: a Tisza Párt az árulók, hazaárulók pártja (videó)
Veszélyes az Otthon start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – vagy mindez csak a baloldal állítása? A Harcosok órája lerántja a leplet.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a szerda reggeli Harcosok órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántotta le a leplet – írja a Magyar Nemzet.
A beszélgetést itt hallgathatja meg:
Németh Balázs bemelegítésként említést tett a Demokratikus Koalíció elnökének egyik kezdeményezéséről, amely az Egy nap Dobrev Klárával címet viseli. Gulyás Gergely szerint „nem szép dolog tönkretenni a balatonlellei turizmust”, hiszen e bejelentést követően, „egy egész jó nyári meleg napon ki az, aki Balatonlellére fog menni, ahol az a veszély áll fenn, hogy Dobrev Klárával találkozhat?”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejezte reményét, hogy a Dobrev-féle megpróbáltatást kiheverik a helyi vendéglátósok.
Ezért „lépett vissza” a DK-s jelölt
Annak kapcsán, hogy a DK kecskeméti jelölt jelöltje bejelentette visszalépését, Németh Balázs megkérdezte: megadta magát a DK?
„A Tisza és a DK közötti vitákban minden pofon jó helyre megy. Érdekes, hogy a balliberális sajtó milyen mértékben felejtette el, hogy elvileg hírek vannak, de azt látjuk, hogy a balliberális oldalon egyre inkább a hírek helyét a politikai propaganda vette át. Itt ugyanis az történt, hogy volt egy jelöltje a DK-nak, akit le akartak váltani, a jelölt ezt tudta, és inkább »hősi halált halt«. Miután a balliberális sajtónak éppen az a parancs, hogy a Tiszáról kell jókat írni, ezt a történést úgy hangszereli, hogy az a Tiszának jó legyen, ezért azt mondják, nem leváltották a jelöltet, hanem visszalépett, mintha ott nem is indulna jelölt a Tisza ellen” – mondta Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely szerint a balliberális sajtó úgy számol, hogy nekik jobb, ha egy baloldali formáció van, és az a Tisza. „Ebből adódóan ők azt szeretnék, hogy mi (a Fidesz) eltakarodjunk, és ezért bármit hajlandóak megtenni” – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A béremelésekkel kapcsolatban a Harcosok órájának vendége emlékeztetett: Navracsics Tibor már bejelentette, hogy a területi közigazgatásban szeptember elsejével 15 százalékos bérnövekedés lesz, míg az önkormányzati szférában július elsejével volt 15 százalékos béremelés. „Aki a közigazgatási bérekről cikket ír, az nem teheti meg azt, hogy ezt a tényt elhallgatja” – mutatott rá.
Folyamatos a hergelés
A Tisza Párt folyamatosan hergel az egészségügyet érintő kérdésekben, ezek egyik példája az az állítás, miszerint vízvezeték-szerelők voltak jelen egy kórház szülészetén.
Már csak ilyen hergelésre futja a Tisza Párttól
– emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: az egészségügy a világon mindenhol egy olyan területe a vitának, ahol az ellenzéknek azért nyílik lehetőség.
„Magyarországon még ezen a területen sem tud az ellenzék most éppen sztárolt pártja kiállítani egyetlen olyan embert sem, aki vitaképes a kormány egy államtitkárával szemben. Ez jól mutatja, hogy nem marad más nekik, mint a hergelés.”
Annál, hogy a Tisza Párt nők becsületével kapcsolatban bármilyen álláspontot felvesz, és úgy tesz, mintha a női becsületet védelmezné, ennél hipokritább és hiteltelenebb fellépés aligha képzelhető el
– szögezte le a tárcavezető.
Magyarország álláspontja érvényre jut
A műsorban szó esett külpolitikai kérdésekről, így a közelgő Trump–Putyin-találkozóról is. Gulyás Gergely ennek kapcsán kiemelte:
„Reméljük, lassan eljön az igazság pillanata, ami nem feltétlenül a nemzetközi jognak megfelelő, sőt még az sem biztos, hogy igazságos lesz, azonban annyiban mindenféleképpen az igazság pillanata lesz, hogy az az álláspont, amelyet Magyarország már három és fél éve képvisel a konfliktusban, lassan érvényre juthat. Ez pedig az, hogy a békét kell elérni. Ez a lehető legfontosabb. Mostanra állt elő olyan helyzet, hogy végre fegyverszünet lesz és béke lesz. Mi ennek szükségességét három és fél éve mondjuk, eddig ez szitokszó volt. Amióta viszont az Egyesült Államoknak új elnöke van, azóta ez megváltozott. Európa önmagában túl gyenge ahhoz, hogy korábbi pozícióját fenntartsa. Bár szavakban még próbálkoznak az európai vezetők, de most már ők is a béke fontosságáról beszélnek” – mutatott rá Gulyás Gergely.
Az eseményekből látni lehet, hogy az amerikaiak és az oroszok megállapodtak, vagy nagyon közel vannak hozzá, ha ez így van, akkor ebben nem osztottak lapot az európaiaknak
– emelte ki a miniszter annak kapcsán, hogy Fridrich Merz kancellár igyekszik tető alá hozni egy egyeztetést az amerikai elnökkel a Trump–Putyin-találkozót megelőzően.
Az európai politikusoknak változniuk kell
A Harcosok órájában természetesen szó esett a Patrióta keddi adásáról is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai elemző mondta el a véleményét az orosz–ukrán háborúról, annak esetleges lezárásáról.
„Határozottan az a benyomásom, hogy Nógrádi György valamivel azért többet tud a világról, mint a 444 teljes szerkesztősége, így már önmagában az az állítása a portálnak, hogy »Orbán Viktor lesüllyedt Nógrádi György szintjére«, a propagandaújságírás egy újabb végterméke. Érdemes lenne olvasniuk a világsajtót, mert ez az abszolút provinciális gondolkodás, ez olyan, mintha nem vették volna észre, hogy már több mint fél éve új elnöke van az Egyesült Államoknak , ezért aztán a NATO-főtitkár is arról beszélt, hogy ukrán – átmeneti – területveszteségek nélkül nem lehet elérni a békét” – emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: korábban sem Mark Rutte, sem más Nyugat-Európában nem mondott volna ilyet, de a világ megváltozott, és ehhez képest a nyugat-európai politikusoknak is változtatniuk kellett.
Orbán Viktornak azonban nem kellett változtatnia, mert ő eleve helyes pozíciót vett fel. Ezt a baloldali sajtó oroszbarátságnak mondja, pedig valójában a miniszterelnök álláspontja a Magyarország-pártiság, az Európa-pártiság és a békepártiság
– hangsúlyozta a miniszter.
Magyarországon nincs sorkötelezettség
A műsorban szó esett arról is, hogy egyes híresztelések szerint Magyarországon visszaállítanák a sorkötelezettséget. Gulyás Gergely szerint a kormány nem hozott ilyen döntést, de megerősítette, hogy Európában már több helyen ehhez a megoldáshoz folyamodtak. Most hosszabb viták vannak a témában, és sokan támogatják, hogy ezt valamilyen formában vissza kell hozni.
Mindezt Weber is támogatja, amit Magyar Péter nem akar meghallani, hangzott el a műsorban, amelyben be is játszották a német politikus ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.
Itt az a kérdés, hogy valaki ennyire tájékozatlan, annak a pártnak az elnökével kapcsolatban amelynek a frakciójában ül, vagy ennyire hazug? Mindkettőre van esély
– mondta Gulyás Gergely.
A haderőfejlesztés ügye is terítékre került a Harcosok órájában, amivel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: az emberi butaságnak nincsenek határai, ha ellenzéki politikusokról beszélünk, és ebben sem lát különbséget a DK és a Tisza Párt között.
Az, hogy egy ország a saját haderejét fejleszti, garancia arra, hogy nem kell háborúznia, mert ha valakiről azt feltételezik, hogy meg tudja magát védeni, akkor lényegesen kisebb a veszélye annak, hogy háborúba kelljen bocsátkoznia
– magyarázta Gulyás.
Azzal a NATO-elvárással kapcsolatban, miszerint a GDP öt százalékát kell haderőfejlesztésre fordítani, a miniszter kifejtette: a vállalás eleve öt évre szól, és valójában az az öt százalék tulajdonképpen 3,5 százalék, valamint további másfél százalék a katonaság számára is felhasználható infrastrukturális fejlesztésekre használható fel. Valójában az országnak ma is van annyi fejlesztése, amelyből lenne a GDP másfél százalékos arányában ebbe a körbe sorolható fejlesztése, mutatott rá a tárcavezető.
Kárpátalján is alakult Tisza-sziget
A Harcosok órájában felvetődött, hogy Kárpátalján is létrejött egy Tisza-sziget. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte: a Tisza szerves fejlődését mutatja ez, hiszen „ennek a pártnak a szerves fejlődéséhez tartozik, hogy az árulók, a hazaárulók pártja”, gondoljunk csak Magyar Péterre vagy Kollár Kingára.
Ehhez egy ukrán ügynök szervesen tud csatlakozni
– mondta Gulyás, kiemelve: egy ukrán ügynök tényszerűen beépült a Tisza Pártba, és jól érzi ott magát, hiszen hasonszőrűekkel van együtt.
Egy nézői kérdés azt firtatta, hogy miért tekinthető baloldalinak a Tisza Párt. „Az a hagyományos ideológiai töltete a politikának, amely néhány évtizeddel ezelőtt még meghatározó volt, mára már a világon mindenhol felborult. Az, hogy a szocialista pártok a munkásosztályt képviselik, a konzervatív pedig a vállalkozásokat vagy a szabad versenyt, az már nincs így ebben a formában. Leegyszerűsítve: a Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal összes követelését vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs. Ha valaki meghallgatja a párt vezetőit, és leírja az állításokat, akkor az tartalmilag megegyezik azzal, amit Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években számtalanszor elmondott” – mutatott rá Gulyás Gergely.
Jobb ma fiatalnak lenni, mint korábban
A fiatalok helyzetével kapcsolatban is kapott kérdéseket a miniszter. Gulyás Gergely kiemelte:
„Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma egy magyar fiatalnak a lehetőségei összehasonlíthatatlanul jobbak, mint akár csak húsz évvel ezelőtt, és végképp jobbak, mint a rendszerváltozás előtt. Egészen megváltozott a világ. Persze vannak negatívumok is, de ebben az értelemben az biztos, hogy ma Magyarországon fiatalnak lenni jó, és ha valaki megnézi azt, hogy ma egy diplomával milyen elhelyezkedési esélye van egy fiatalnak, milyen munkát lehet találni és milyen jövedelemhez lehet jutni, akkor látható, hogy ezen a téren is lényegesen jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt” – mondta.
A Harcosok órájában szó esett az Otthon start programról is. „Nagyon könnyű abból a szabályból kiindulni, hogyha van egy árplafon (márpedig itt van), akkor az maximalizálja az ingatlanok árát, tehát nem jelent emelkedést. Az biztos, hogy emellett ez a lehetőség az építőiparnak is egy nagy segítség, ahogy a magyar gazdaságnak. Még egy olyan propagandacsatorna, mint a Telex beszámolójából is kiderül, hogy a fiatalok ezt a lehetőséget a saját életükre vonatkoztatva is érvényesnek érzik, még a Telex sem tudja teljesen elhazudni, hogy ez egy jó és helyes döntés” – mondta Gulyás.
A miniszter leszögezte: az Otthon start program nem idézhet elő komoly ingatlanár-emelést, hiszen van felső árplafonja az ingatlanvásárlásnak és a négyzetméterárnak.
Ahhoz képest, amennyi segítséget nyújt a 3 százalékos hitel, ahhoz képes pedig csak minimális áremelkedés lehetne, de én inkább amellett érvelek, hogy sokan lesznek, akik eddig úgy építettek új ingatlanokat, hogy egy négyzetméter másfél millió felett volt, most meg úgy fognak, hogy alatta lesz. Tehát még egy árcsökkentő hatása is lesz ennek
– mutatott rá a tárcavezető.
A Harcosok órája podcast végén Németh Balázs bejelentette, a műsor csütörtöki vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz.