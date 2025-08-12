12 órája
Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – a Harcosok órája vendége volt Bayer Zsolt (videó)
A Magyar Nemzet publicistáját faggatta Németh Balázs, a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője a Harcosok órája című podcastsorozat keddi adásában.
Bayer Zsolt publicista
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
„Tudjuk, Donald Trump milyen viszonyban van a magyar miniszterelnökkel, szerintem lesz ennek kézzelfogható eredménye” – mondta el a Harcosok Klubja podcastműsorában a Magyar Nemzet tudósítása szerint Bayer Zsolt, a lap publicistája. Kiemelte, Orbán Viktor a világ minden vezető hatalmával jóban van, bármelyik vezetővel komoly tárgyalásokat tud folytatni.
Az adásban szóba került a Trump–Putyin-találkozó is, amellyel kapcsolatban Bayer kiemelte, a háborúnak komoly, csaknem egy évtizedes előzménye volt. Ugyanakkor az egyetlen megoldás az, hogyha mihamarabb sikerül békét kötni. A publicista hangsúlyozta, ezt a háborút be kell fejezni, ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna orosz többségű területei Oroszországhoz kerülnek, akkor azt meg kell fizetni.
A beszélgetést itt hallgathatja meg:
Magyar Péter és Bástya elvtárs
Szintén szóba kerültek a podcastban Magyar Péter baklövései. A Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban sorra követte el a hibákat. Elsőként azt állította, egy sörösdobozzal dobták meg, amiről kiderült, hogy egy zacskó szotyi volt, ezt követően pedig az Otthon start programot támadta. Ez utóbbival kapcsolatban Bayer Zsolt és Németh Balázs először felemlegették, hogy a legkevésbé sem életszerű magyarázatot adott Magyar Péter arra, hogy miként lett lakása Gellért-hegyen.
Bayer a „szotyis incidens” kapcsán felidézte Bacsó Péter A tanú című filmjéből az ikonikussá vált mondatot:
Bástya elvtársat már meg se akarják ölni.
– Innen ismerszik meg a pszichopata, hogy a szotyiszacskó eldobását egyenértékűnek tekinti a Tisza István elleni merénylettel. Csakhogy Tisza Istvánt valóban meglőtték annak idején – hangsúlyozta Bayer Zsolt.
A székesfehérvári kórházban történt incidenssel kapcsolatban, amikor Magyar Péter hamisan azt állította, egy vízvezeték-szerelő ment be egy vajúdó nőhöz a szülőszobába, Bayer kiemelte,
akinek éppen gyereke születik, hacsaknem súlyos elmebeteg, biztos, hogy nem fog Magyar Péternek üzenetet küldeni.
Így a történet kiindulópontja sem lehet igaz Bayer Zsolt szerint.
A publicista felhívta a figyelmet, Magyar Péter keményen rápirított a balliberális lapokra, amiért azok megjelentették a székesfehérvári kórház válaszát cikkeikben. Az egyetlen kivétel a Magyar Hang volt, amely Bayer szerint tökéletesen Magyar Péter keze alá dolgozik.
Régi messiás az új mellett
Márki-Zay Péter újbóli feltűnésével kapcsolatban Bayer elmondta, a hódmezővásárhelyi polgármester csak a Nyugatról jövő elmebajt sugalmazza. A baloldal korábbi messiása egy videójában ugyanis azt mondta, hogy Magyar Péter fog minket megvédeni az oroszoktól, amikor majd jönnek, hogy elvigyék a gyerekeinket és megerőszakolják az asszonyainkat.
– És ez az ember hosszú évek óta vezethet egy megyei jogú várost... – hangzott el a műsorban.
Ha valaki öt éve azt mondja, hogy az oroszokat fogom védeni, akkor körberöhögöm
– emelte ki Bayer.
Digitális Polgári Körök
Az adásban elhangzott, Bayer Zsolt tagja a Zebra Digitális Polgári Körnek. A digitális honfoglalással kapcsolatban Bayer elmondta, évek óta van egy hivatalos Facebook-oldala, amelyet egy kedves ismerőse csinál.
Nemrég megcsináltam a saját Facebook-oldalamat, és mielőtt bármit posztoltam volna, letiltottak, amiért megsértettem a közösségimédia-oldal irányelveit
– mondta Bayer Zsolt, hozzátéve: számára érthetetlen, hogy miért tiltották le az oldalát, mielőtt bármit is közzétett volna.
Csapatok nélkül foglalják el Európát
Az illegális bevándorlás is szóba került a műsorban. Németh Balázs bemutatott egy felvételt, amelyen bevándorlók lepik el Frankfurt egyik városi parkját. Bayer Zsolt ezzel kapcsolatban kiemelte, csata és felfegyverzett csapatok nélkül foglalják el Európát.
Egy frankfurti park pedig még semmi ahhoz képest, hogy a terroristák sorozatosan támadásokat követnek el a békés európaiak ellen
– hangsúlyozta. Hozzátette, nem kell elmenni Frankfurtig, Bécsben ugyanis mára többségbe kerültek a migránsok a beiskolázott gyermekek között.
Bayer Zsolt azzal kapcsolatban, hogy Tóta W. Árpád ismét leszólta a kormánypárti szavazókat, kisebbségnek nevezve őket, kiemelte:
Ez a csávó négy-öt éve megkeresett engem azzal, hogy írjunk egy közös könyvet. Hála istennek nem mentem bele, azt hiszem, jól tettem. Szerintem Tóta W. tévúton jár, nem mi vagyunk a kisebbség
– tette hozzá.
A Harcosok órája podcast végén Németh Balázs bejelentette, a műsor szerdai vendége Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz.