Böjtöt és imát hirdetett XIV. Leó pápa a békéért

„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján.

XIV. Leó pápa

Fotó: Alberto Pizzoli / Forrás: AFP

XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy

kérjék Istent, „töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”.

A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezését, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt. Júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.