Toró T. Tibor: a közösségi autonómia gondolata ma aktuálisabb, mint valaha

Szerinte a magyar közösségek jövője azon múlik, hogy képesek-e továbbra is erőt gyűjteni és hiteles vezetőket állítani a soraik élére. Úgy véli, hogy a legfontosabb most az autonómia ügyének napirenden tartása és a fiatalok visszacsábítása a közéletbe. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és a hasonló fórumok szerinte ma is kulcsszerepet játszanak ebben.

Ha kíváncsi, mit mondott még Toró T. Tibor a politikai pályájáról és hogy milyen tanácsot ad a fiatal erdélyi magyar politikusoknak, kattintson.