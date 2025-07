Szijjártó Péter: Magyarország jó együttműködésben érdekelt Lengyelországgal

Soha ilyen jó nem volt egyébként az elmúlt évtizedek összevetésében a magyar–örmény kapcsolatrendszer, ezen személyesen is sokat dolgoztam, az örmény kollégám is sokat dolgozott, járt is itt nálam, én is voltam ott, nagykövetséget nyitunk Jerevánban, ők nagykövetséget nyitnak itt