Orbán Viktor: ha lesz háború, nekünk ki kel maradnunk belőle (videó)

Újabb összefoglalót tett közzé Orbán Balázs a miniszterelnök tusványosi beszéde alapján arról, lesz-e világháború. Miként Orbán Viktor fogalmazott, nem tudhatjuk biztosan a választ, de a háború hűvös előszelét már mindenhol érezni. – A történelem azt tanítja: a világháborúk nem egyik napról a másikra törnek ki. Folyamatok vezetik el a világot odáig – és ezek a jelek ma egyre markánsabbak – mondta a kormányfő, aki ezek között említette, hogy

minden háború előtt felerősödik a nagyhatalmak közötti rivalizálás.

Ha két évvel ezelőtt még csak két nap volt az égen, ma már három: az orosz, a kínai és az amerikai. – A fegyveres konfliktusok száma emelkedik: 1990-ben 111 volt, 2024-ben már 184. Az államok közötti háborús helyzetek száma 2010 óta megduplázódott – folytatta, majd hozzátette, fegyverkezési verseny is mindig megelőzi a nagy háborúkat. – Az elmúlt 35 évben másfélszeresére nőtt a hadi kiadások összege, és a világ 100 legnagyobb fegyvergyártó cégének forgalma is a másfélszeresére emelkedett. Ráadásul ezek a fegyverek nagyrészt hitelből készülnek – márpedig egy fegyver „megtérülése" a háború – mondta Orbán Viktor, aki szerint a világ gazdaságilag is blokkosodik. Az elmúlt tíz évben ötszörösére nőtt a szabadkereskedelmet korlátozó intézkedések száma. És közben

a globális migráció is kétszeresére nőtt 1990 óta – ma már több mint 300 millió ember vándorol országról országra. Ezek a történések együtt olyan előjelek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Csigavér, higgadtság, stratégiai nyugalom kell. (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– A háború valószínűsége tehát nő. Ebben a helyzetben pedig csigavér, higgadtság, stratégiai nyugalom kell. Ebben a helyzetben például nem szabad Ukrajnát felvenni az Európai Unióba – ezzel ugyanis a háborút is behoznánk – hangsúlyozta. Második feladatként – mint mondta –minden tőlünk telhetőt meg kell tenni a békéért. – Magyarország hatalmi és diplomáciai lehetőségei nyilvánvalóan korlátozottak, ezért a mi dolgunk az, hogy a régiónkban stabilizáljuk a békét. Akivel csak lehet, békeszövetségeket kell kötni. A szerbekkel és a szlovákokkal már megtörtént, és a csehekkel, a lengyelekkel, az osztrákokkal és a románokkal is meg fogjuk kötni.