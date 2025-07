Gulyás Gergely: az uniós költségvetés ukránbarát, Magyarország számára elfogadhatatlan (videó)

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, az amerikai kormányzat továbbra is békepárti, ennek érdekében tenne is, de megállapodáshoz a harcoló felekre is szükség van. Elárulta azt is, a Sebestyén József megölése miatt behívott budapesti ukrán nagykövet azóta sem adott választ a haláleset ügyében.

Szóba került az is, az állam – Palkovics László vezetésével – miképp vezeti be a mesterséges intelligenciát a közoktatásban. A kormány több szakértőt is felkért az ügyben, de ehhez külön jogszabályt nem terveznek alkotni.

Nagyotmondási verseny van a baloldalon, ugyanaz a helyzet mint négy éve

A Magyar Nemzet kérdésére azt válaszolta Gulyás Gergely, hogy az Európai Bizottság támogatói Amerikában a demokratákat támogatták, így nem csoda, ha nincs meg a bizalmi közeg az unió és az USA közötti tárgyalásoknál.

Nagyotmondási verseny van a magyar politikában, négy évvel ezelőtt az egyesült ellenzék is saját biztos győzelmét hirdette, utána a Fidesz nyert 20 százalékos különbséggel. Miért lenne ez most másként? - ismételte meg a miniszterelnök által, a Magyar Nemzet podcastjában feltett kérdést Gulyás Gergely.

Aki bennfentes információk felhasználásával képes vagyonokat keresni, annál nem különös, ha kisebb nagyobb változások gyorsan végbemennek a vagyoni helyzetében.