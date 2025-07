Alig indult el, máris döcög a nagy ellenzéki együttműködés

A Népszava számolt be arról, hogy parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok delegáltjai több alkalommal háttéregyeztetéseket tartottak, ahol egy új „ellenzéki kerekasztal” létrehozása is felmerült. Mint írták, az ott elhangzottakról Magyar Pétert is tájékoztatták, egy neve elhallgatását kérő résztvevő pedig azt is felvetette a lapnak, hogy

a most formálódó ellenzéki együttműködés győzelemre esélyes, pártlogó nélküli politikusokat indíthatna azokon a helyeken, ahol a Tiszának csak „gyengébb” jelölteket sikerül találnia.

Az egyeztetések hátteréről és a résztvevő közéleti szereplőkről ITT olvashat bővebben.