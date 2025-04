Szijjártó: nemet kell mondani a háborúra, az illegális bevándorlásra és Ukrajna EU-tagságára

„Az Európai Unió vezetői meg azt akarják, hogy Ukrajna folytassa a háborút. Több olyan döntést hoztak, amely a háború meghosszabbítását jelenti, s folyamatosan próbálják aláaknázni a békéhez vezető utat. (…) Ezért cserébe, hogy Ukrajnát benyomják az Európai Unióba, azt várják el Ukrajnától, hogy folytassa a háborút” – jegyezte meg.

„Úgyhogy amikor három évvel ezelőtt ez a kérdés felmerült, akkor az a béke ára lett volna, és mi a békét támogattuk. Támogattuk akkor is, támogatjuk most is. Most a háború ára, a háborút meg nem támogatjuk, és ezzel együtt nem támogatjuk azt sem, hogy extra gyorsasággal benyomják Ukrajnát az Európai Unióba” – fűzte hozzá.