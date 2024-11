Orbán Balázs szólt az európai versenyképesség hanyatlásáról is, amely

olyan méreteket öntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokhoz képest nagy lemaradást szedett össze.

Hangsúlyozta: a budapesti nyilatkozat alapján az Európai Tanács megpróbálja rávenni a brüsszeli intézményeket, hogy „ne ideológiai kérdésekkel foglalkozzanak, hanem az európai embereket érintő energetikai, gazdasági, technológiai, munkaerőpiaci kérdésekkel”. Ebben a magyar elnökség egy "bravúros" előkészítő munkával egységet tudott teremteni – fűzte hozzá.

Orbán Balázs leszögezte:

az európai tagállamok vezetői, az Európai Tanács legyen az, amely „irányt szab Európának, a tagállamok vezetőiből álló testületnek kell megszabnia, hogy Európa merre menjen tovább.”

Gazdasági semlegesség politikája

A miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról is, hogy Franciaországban, Németországban és Spanyolországban „politikai bizonytalanság” van, és emiatt „vezetési probléma” van az egész EU-ban is. Mint mondta, a német kormány irányvesztése negatív hatással van a magyar gazdasági lehetőségekre is. Nem csak Németország, hanem Európa számára is fontos a jövő évi választás – tette hozzá.

A műsorban szó volt a Szegeden épülő BYD gyárról is, amelyről Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy a fejlesztés egy „új motor” a magyar gazdaságnak, és a gyárban készülő autók az európai piacra készülnek.