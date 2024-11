Donald Trump győzelme Ázsia gazdasági vezetőit is elgondolkodtatja A Bloomberg „Big Take Asia” podcastjában elemzők és diplomaták közreműködésével vizsgálta Trump lehetséges második ciklusának ázsiai következményeit. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök

Forrás: AFP „Trump első ciklusában drasztikus vámokat vetett ki a kínai termékekre, ami súlyos károkat okozott Kínának, és most is hasonló lépésekkel fenyeget. Kína számára a stabilitás kulcsfontosságú, és Trump kiszámíthatatlansága aggodalmat kelt” – mondta Daniel Ten Kate, a Bloomberg ázsiai ügyekért felelős vezető szerkesztője. Bár Kína gazdasági szempontból igyekezett felkészülni, a folyamatos vámok újabb gazdasági kihívásokat jelentenek. India azonban egyike lehet azoknak az országoknak, amelyek Trump visszatéréséből profitálhatnak. A személyes kapcsolat Narendra Modi és Trump között előnyt jelenthet India számára, különösen a Kínától való gazdasági elszakadás tekintetében – írja a Magyar Nemzet. „Ugyanakkor India saját gyártásra épülő politikája ütközhet Trump "Amerikában gyártott" követelményével, ami kihívást jelenthet a két ország kapcsolatában” – hangsúlyozta Erin Murphy, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának helyettes igazgatója. A teljes cikk ITT olvasható el.