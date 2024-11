Menczer Tamás: a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az Európai Néppárt elnöke diktál

A kormánypárti politikus bemutatott egy videót is, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszél. A felvételen azt mondta, hogy az Európai Néppártban volt egy olyan kérés a képviselőkhöz, hogy vegyék fel a pólót. Hozzátette azt is, ezt nem közölték előre és a párt két vagy három képviselője úgy gondolta, hogy felveszi a pólót. Nekik Manfred Weber és az ukrán póló a fontos - fejtette ki Menczer Tamás a Tisza Pártra utalva. Kiemelte, hogy a kormánypártok számára a magyar érdek, a béke és a "piros-fehér-zöld" a fontos és ez nem is fog változni.