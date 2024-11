Magyar Péter undorodik a saját szavazóitól. A hét elején nyilvánosságra került egy botrányos hangfelvétel, amelyen az hallható, ahogy a Tisza Párt elnöke vállalhatatlan, trágár stílusban nyilvánul meg a saját támogatóiról. Alig telhetett el néhány óra aközött, hogy a híveivel fotózkodott, majd ugyanezeket az embereket szidta barátnőjének.

A Tisza Párt első embere a volt barátnője által rögzített felvétel alapján valószínűleg a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetése után beszélt arról, mennyire idegesítik őt a „büdös szájú” támogatók.

Az ügy kirobbanása után sokan, politikusok és politikai elemzők is felvonták a szemöldöküket az elhangzott mondatokról értesülve, hiszen Magyar Péternek tudnia kellene, hogy ha politikai babérokra tör, a legutolsó dolog, amit tennie kéne, az – még ha magánbeszélgetés keretein belül is – az, hogy a saját szimpatizánsait alázza porig.

Addig jók voltak a „büdös emberek”, amíg szavaztak

Kocsis Máté közösségi oldalán kommentálta a botrányos megnyilvánulást.

A sok „büdös ember” a Hősök teréről arra azért jó volt, hogy kijuttassák őfelségét Brüsszelbe havi nyolcmillióért, hogy ott aztán a mentelmi jogával visszaélhessen – olvasható a bejegyzésben.

Magyar Péter az esetet követően próbált magyarázkodni a szavai miatt, ekkor azt hangoztatta, hogy az egyik mondatot nem ő mondta. Elsőként Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagált a mentegetőzésre, aki megkérdezte, hogy akkor mégis melyik sértő mondat hagyta el a Tisza Párt elnökének száját. Menczer Tamás ezután továbbment.

Elmebaj uralkodik a Tisza Párton belül

A Tisza Párton belül uralkodó állapotokat a Fidesz kommunikációs igazgatója „elmebajnak” nevezte.

Most gondoljanak bele! Tehát először is, milyen emberek ezek? Egy. Kettő, ez az ember bejelentkezett az ország vezetésére. Na, tudják, mikor fogja Magyar Péter vezetni az országot? Én egyszer ezt már mondtam, azóta is fenntartom. Belőle akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa. De én református vagyok, ez is egy kicsit nehezíti. Egyébként sem jelentkeztek, hogy római pápának hívnának – fejtette ki Menczer.