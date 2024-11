A Tisza alelnöke azt is állítja, hogy Dezső nem mert nemet mondani Magyarnak, az utolsó pillanatban nem voltak szerződések és számlák. Ez is érdekes részlet, azonban ennél is érdekesebb az az állítás, amely szerint a Hősök terére szervezett pártrendezvény 103 millió forintot emésztett fel.

Mennyi az annyi?

Az említett összeget Magyar Péter még kedden este egy videóban megerősítette. Arra is kitért, hogy az október 23-i eseményük is 50-100 millió forintot vitt el, de a korábbi, áprilisi Kossuth térre szervezett nagygyűlés költségét is óriásinak nevezte. Pedig ez utóbbi a Tisza hivatalos beszámolója szerint mintegy 28 millió forintból kijött, ami tehát a negyede a Hősök terei eseményének.

A Világgazdaság több, nagyobb tömegrendezvény szervezésében évtizedek óta jártas szakértővel kérdezett meg arról, hogy valójában mekkora összeget emészthettek fel a tiszás rendezvények.