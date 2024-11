A fiú videóvallomását – egy feljelentésben – eljuttatták múlt héten a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a BRFK pedig aznap elrendelte a nyomozást, ám azt nem mondták meg, hogy milyen bűncselekmény gyanújával.

A Magyar Nemzet ugyanakkor úgy tudja, hogy emberkereskedelem gyanújával rendelték el a nyomozást, de hozzáteszik, szakértők szerint még több más bűncselekmény is felmerülhet az ügyben, többek között a gyermekprostitúció és a szexuális visszaélés is. A botrányba több liberális celeb is belebukhat.

