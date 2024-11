Kellogg már korábban is részt vett az ukrajnai béketerv kidolgozásában. Az America First Policy Institute által publikált tervezet szerint az Egyesült Államoknak arra kellene törekednie, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket, még akkor is, ha ez bizonyos kompromisszumokat követel.

A terv legfontosabb elemei:

Tűzszünet a jelenlegi frontvonal mentén. Ukrajna NATO-tagságának ideiglenes elhalasztása, hogy Moszkva is hajlandó legyen részt venni a tárgyalásokban. Biztonsági garanciák biztosítása Ukrajnának a nyugati szövetségesek részéről, hogy Moszkva ne kezdhessen újabb támadást.

Kellogg szerint ezek a lépések lehetővé tennék, hogy Ukrajna erős pozícióból kezdje meg a béketárgyalásokat,

miközben az Egyesült Államok és a NATO garantálja az ország biztonságát.

