Uniós agrártámogatások

Gulyás Gergely az uniós agrártámogatásokról elmondta, a magyar kormány az eddigi rendszert támogatja, ami régiónként nyújt támogatást a gazdáknak. A tárcavzető szerint a magyar gazdák számára káros lenne, ha azon változtatnának, amit elmondása szerint az Európai Bizottság mellett az Európai Néppárt és benne a Tisza Párt is támogatja.

Hozzátette: elfogadhatatlannak tartják, hogy egy magyar párt teszi ezt meg. A tárcavezető szerint ez az átalakítás az szolgálja, hogy a magyaroknak járó támogatást Ukrajnába lehessen vinni.

„Jó lenne, ha ebben a kérdésben nemzeti egység lenne, és nem támogatnák az Európai Bizottságot ebben magyar pártok” – mondta.

A köztársasági elnök otthona

A kormány kérte meg Sulyok Tamást arra, hogy ne költözzön be a köztársasági elnöki rezidenciára – derült ki az Origo kérdésére adott válaszból. Ehelyett egy másik állami rezidenciára költözött, oda, ahol Antall József és Szili Katalin is lakott.

Beavatkoznak a magyar belügyekbe

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter brüsszeli véleményeket vesz át a politikájába, a miniszter kijelentette: a legutóbbi európai parlamenti vita után egyértelmű lett, hogy a Tisza Pártot támogatják Brüsszelben, és hogy onnan be akarnak avatkozni a magyar belügyekbe.

Támadások hazánk ellen

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely elmondta, valóban volt olyan kísérlet, hogy magyar kapacitást használjanak fel arra, hogy Ukrajnának küldjenek fegyverkészleteket, de mint mondta, a magyar hírszerzés idejében lépett. A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország továbbra sem fog szállítani fegyvereket és lőszereket Ukrajnának.

Kitért a nemzeti konzultáció elleni támadásokra, ezekről azt mondta, ez is a demokrácia része. Fontosnak nevezte Magyarország számára a gazdaságra vonatkozó kérdéseket, amelyekről szintén ki szeretné kérni az emberek véleményét a kormány.