Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Bálna Honvédelmi Központban tartott ünnepségen kiemelte:

1956 hősei a nemzeti szuverenitásért harcoltak, az idegen hatalmak diktatúrája alatt élő magyar nép rövid találkozása a szabadsággal mégis megváltoztatta a világtörténelmet, és új irányt szabott a magyarság sorsának.

Úgy fogalmazott: éberségre márpedig ma is szükség van, „mert bőven vannak most is olyanok, akik, ha rajtuk múlna, lemondanának a nemzeti szuverenitásról, és saját hatalmukért cserébe átengednék Magyarországot idegen érdekeknek”.

Nemzeti hősökre ezért ma is szükség van – jelentette ki, megtisztelőnek nevezve, hogy ott lehet néhány olyan mai hőssel, aki, ha kell, a hazát védi, ha kell, a gáton van vagy éppen békemisszióban szolgál.

Hozzátette: az a csaknem hét évtized, amely 1956 óta eltelt, alapjaiban változtatta meg Magyarországot, az ország szabadon rendelkezhet a sorsa felett, „de ezért a szabadságért 56 hősei komoly árat fizettek”.

A mi nemzedékünknek is megvan a maga feladata: el kell hárítanunk minden veszélyt, amely a nemzet biztonságát fenyegeti

– emelte ki.

Magyarországon a béke idejét éljük – fűzte hozzá –, de ez a béke nagyon törékenynek és sebezhetőnek látszik, a szomszédos háború csak terjed, és könnyen belesodródhatnak európai országok.

Az elkövetkezendő évek kérdésének nevezte, hogy lesz-e elég erő a békéhez. Az az ország, amelynek elaltatták nemzeti szuverenitását, könnyen idegen hatalmak bábjává válhat

– emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is, hogy „van minek örülnünk és van mire büszkének lennünk, de rengeteg feladat áll még előttünk”. Azt mondta, a Magyar Honvédség állománya szemléletében és kultúrájában megújult, és ma már olyan katonákból áll, akik legyőzik a kihívásokat és büszkék hagyományaikra.

Hozzátette: sikeres volt a tavalyi Adaptive Hussars gyakorlat és a honvédség készül az újabb megmérettetésekre, ezért is egyszerűsítik a jogszabályi környezetet. A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a haderő megfeleljen a világ folyamatos változásainak, mert olyan korban élünk, amelyben a gyorsaság, a reagálóképeség és alkalmazkodás létkérdés – hangsúlyozta.