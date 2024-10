Szijjártó Péter Tbilisziből gratulált a georgiai kormánypárt győzelméhez

A magyar kormány gratulál a georgiai kormánypárt győzelméhez, illetve ahhoz, hogy fel merik vállalni a nemzeti érdek képviseletét, a békepártiságot a szuverenitás és a családok védelmét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Tbilisziben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be: a dél-kaukázusi országban hétvégén rendezett választásokon a Georgiai Álom egyértelmű győzelmet aratott 53-54 százalékos eredménnyel, míg a második helyen végzett párt 17-18 százalékos ért el.

A kormányzó párt a szuverenitás és a családok védelmére alapozza politikáját, politikájával a nemzeti érdekeket akarja érvényesíteni, és egyértelműen kiáll a béke, a konfliktusok békés rendezése mellett

– mondta.

„Brüsszelből más eredményt vártak, illetve más eredményt képzeltek el. Brüsszelből a liberális pártok győzelméért szorítottak, azon pártok győzelméért, amelyek kevésbé béke-, család- és szuverenitáspárti politikát helyeznek a tevékenységük középpontjába” – folytatta.

Majd emlékeztetett, hogy a georgiai kormány a választás előtt törvényt fogadott el a szuverenitás és a családok védelméről, amiért szintén rendkívüli támadásokat kapott Brüsszelből.

„De most aztán a liberális mainstream és Brüsszel csapatai megindultak, hiszen nincsen új a nap alatt. Most már tudjuk a saját példánkból is, hogy ha egy országban nem a liberális pártok nyerik a választást, akkor onnantól kezdve a demokrácia azonnal veszélyben van, nem működik. A liberális mainstream és Brüsszel szerint demokrácia csak azokban az országokban van, ahol a liberálisok nyernek” – vélekedett.

Valamint hozzátette, hogy ez a fajta támadás Magyarország számára már sajnos ismerős.

Szijjártó Péter ezután gratulált a georgiai kormánypárt győzelméhez.

Gratulálunk nekik, hogy fel merik vállalni a nemzeti érdek képviseletét, a szuverenitás és a családok védelmét, a békepártiságot

– húzta alá.