Összejött a gigatüntetés Magyar Péternek? Magyar Péternek az MTVA épülete előtt tartott, százezresre ígért tüntetése végül alig érte el a pár ezer főt. A korábbi baloldalra emlékeztető, kiöregedett felszólalók nem sok újdonságot tudtak mondani, állításaik szinte már minden kormányellenes tüntetésen elhangzanak – idézte fel Gerhardt Máté a Patrióta legújabb YouTube-videójában, amelyben a Tisza Párt legutóbbi demonstrációját elemzik. A tüntetésen a teljes Tisza-gárda felsorakozott Nagy Ervin, Tarr Zoltán, Márki-Zay Péter, a Jól van ez így YouTube-csatorna készítői, Hadházy Ákos és természetesen maga Magyar Péter, és Nagy Bandó Andrást is meghívták. Ugyanakkor Nagy Ervin felszólalásáról még a HVG is azt írta, hogy csak ordít a színpadon. Annak ellenére, hogy Magyar Péter azért tüntetett, mert nem hívják meg a közmédiába, az MTVA közleményében pontosan lehet látni, hogy többször hívták őt is vagy a párttársait, de egyikőjük sem ment be a stúdióba. Miközben azért háborogtak a színpadon, mert állítólag nem tudósít a közmédia a tüntetésről, Fekete-Győr András és maga Magyar Péter is többször alpári módon támadta a köztévé riporterét, aki éppen a tüntetésről tudósított – olvasható a Magyar Nemzeten.