A madéfalvi Siculicidium emlékműnél emlékeztek Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárra A madéfalvi Siculicidium emlékműnél emlékeztek Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárra vasárnap este a környékbeli székelyek, fényképe előtt sokan mécsest gyújtottak, koszorút helyeztek el – írta a Székelyhon hírportál. A székelyföldi hírportál beszámolója szerint a gyászoló közösség a helyi Szent Anna-kápolnában tartott szentmise után vonult a Csíkszeredához közeli község Siculicidium emlékművéhez. Ott emlékeztek meg Potápi Árpád János csütörtökön váratlanul elhunyt nemzetpolitikai államtitkárról, aki a község díszpolgára volt. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere búcsúbeszédében emlékeztetett, hogy a helyiek sokszor gyűltek össze az emlékműnél megemlékezni, rangos vendégeket fogadni. „Ma viszont nem a történelmi emlékek hoztak ide, ma a mai valósággal szembenézni gyűltünk össze, elbúcsúzni valakitől, akinek az itt élő emberek oly sokat köszönhetnek” – idézte az elöljárót a Székelyhon. Úgy fogalmazott, a magyar népért államférfiként dolgozó volt államtitkárt Madéfalva és az egész székely közösség is gyászolja. „A te munkád itt véget ért, most rajtunk a sor, hogy átvállaljunk egy kis szeletet abból a hatalmas munkából, amit te végeztél.” – mondta Szentes Csaba. Tamás József nyugalmazott római katolikus segédpüspök beszédében úgy fogalmazott: Potápi Árpád János személyében a térségben élők „egy jóakarót, jótevőt” veszítettek el, kitartó munkájának is köszönhető, hogy úgy érzik, az anyaország szárnyai alá vette, segíti és támogatja őket. „Fölvállalt minket, határon kívül rekedteket, mindent megtett életében ő is, sokakkal együtt, hogy valóban a nemzet újra egyesüljön" - fogalmazott a püspök. A megemlékezés a Himnusz és a Székely himnusz eléneklésével ért véget, mely után a gyászoló közösség mécseseket, koszorút helyezett el Potápi Árpád János fényképe előtt. Az emlékmű a Siculicidiumnak (a madéfalvi veszedelem latin neve, jelentése székelygyilkosság) állít emléket, amikor 1764. január 7-én az osztrák császári csapatok több száz, a határőrsorozás ellen Madéfalván egybegyűlt, tiltakozó székelyt mészároltak le. Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása Moldvába, ahol a csángók adtak nekik menedéket. A bukovinai székelyek kálváriájához vezető véres történelmi eseményről minden évben megemlékeznek. A magát bukovinai székelynek valló Potápi Árpád János a megemlékezések gyakori szónoka volt, a január 7-i ünnepségen is ő mondta az ünnepi beszédet. 2015-ben Madéfalva díszpolgárává avatták.