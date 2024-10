Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni Magyar Péter fellépését a 2024-es árvízi védekezés során, hiszen új politikai szereplőként most először mutatta meg, hogy miként viselkedik egy tényleges válsághelyzetben.

Magyar Péter stratégiai hibát vétett

Magyar Péter látványosan támadta a védekezésben részt vevő hivatalos szerveket, amely meglehetősen kontraproduktív volt rá nézve. Bár gyorsan lecsapott az árvíz témájára, a kapkodással komoly hibákat is elkövetett, ugyanis szemmel láthatóan csupán önös politikai haszonszerzésére használta fel az árvízhelyzetet és még a gátak mellől is a kormányzatot, illetve a védekezést szervező hivatalos szerveket támadta.

A politikus szavait a honvédség, a katasztrófavédelem és a vízügyi szakemberek is visszautasították, emellett a kormányzat képviselői is világosan reagáltak. Mint fogalmaztak: a gátakon nincsen helye a politikának. Orbán Viktor ennek megfelelően arról beszélt, hogy a gátakon nincsenek pártjelvények, csak védekező emberek. De még a kormányt állandóan támadó Gyurcsány Ferenc is felmérte, hogy ebben a helyzetben mi egy politikus teendője. Még a DK vezetője sem támadta a kormányt vagy a védekezésben részt vevő hivatalos szerveket, kifejezetten visszafogottan kommunikált a vészterhes napokban. Hasonlóan viselkedett a többi ellenzéki párt is, egyedül Magyar Péter nem érzékelte, hogy ilyen helyzetben mi a teendő.

Mi több: Magyar Péter álhírekkel és hamis információkkal támadta a védekezést.

Mindez kísérteties módon feleleveníti a balliberális ellenzék viselkedését a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború kitörésének időszakából, amely ugyancsak ezt a taktikát választotta akkor. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta például az árvízi védekezés során, hogy szerinte tíz éve nem történt árvízvédelmi fejlesztés Magyarországon. Egészen pontosan azt kérdezte Orbán Viktortól: „miért nem épültek meg a 2013-ban megígért dunai gátszakaszok?” Úgy tett, mintha semmi sem történt volna ezen a téren az elmúlt egy évtizedben.