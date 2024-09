Nehéz helyzet lesz Dunabogdányban, Leányfalun, és Tahiban

Orbán Viktor a lajtai szükségtározó megnyitásával kapcsolatban elmondta, körülbelül 20 centiméterrel tudják csökkenteni ezáltal a Lajta vízmagasságát. A kormányfő tájékoztása szerint

az egyik legkritikusabb helyszín jelenleg Pilismarót, ma és holnap dolgozni kell a helyszínen.

Pilismaróton az ártérben lévő épületeket is próbálják megvédeni, de a 11-es főúton van egy szakasz, amit nem lehet megmenteni, így terelő utakat nyitnak.

A Margit-sziget is nehéz terep, de nem ismeretlen.

Jelezte, a szigeti szállóról reményeik szerint nem kell kiköltöztetni senkit. A Batthyányi téri metró is kritikus, ott elég vékony a fal, nem lehet megakadályozni a víz beszivárgását, de még így sem kell talán a metrót leállítani. Esetleg a HÉV-et biztonsági okokból lezárják. Nehéz helyzet lesz Dunabogdányban, Leányfalun, és Tahiban. Itt szükség lesz önkéntesekre, de Vác mellett a 2-es utat is le kell majd zárni. Kismaros is nehéz terep, a település nagy része ártéren van, valamint Kisoroszi, de ők edzettek, ők meg tudják csinálni, amit kell.