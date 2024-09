Árhullám várható a magyarországi folyókon, megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs A Duna vízgyűjtőjén eddig lehullott és a hétvégén még várható jelentős mennyiségű csapadék miatt árhullámokra kell számítani a magyarországi vízfolyások nagy részén; péntek reggel megkezdte működését az árvízvédelmi munkákat koordináló Országos Műszaki Irányító Törzs - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság péntek délben az MTI-vel. Azt írták: egy érkező mediterrán ciklon hatására a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok keleti, valamint a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén számottevő csapadék hullott az elmúlt napokban és várható is még a hétvégén, egészen hétfőig. Több helyütt akár 50-215 milliméter is eshet, de az még bizonytalan, hogy a vízgyűjtő melyik része kap újabb, akár rendkívüli mennyiségű esőt - jelezték. Magyarországi szempontból jelenleg a Duna (a Traun, az Enns, a Morva és a Vág) mellett a Dráva, a Mura, a Rába és a Lajta, valamint kisebb mértékben a Balaton, az Ipoly, a Zagyva, a Sajó és a Tarna vízgyűjtője érintett. A legfrissebb meteorológiai előrejelzés alapján a Dráván Drávaszabolcsnál elsőfok feletti, a Dunán Nagybajcsnál, illetve a Murán a harmadfokot meghaladó, míg a Lajtán és a Rábán a valaha mért legnagyobb vízállást megközelítő, akár ezt is meghaladó tetőző vízállások sem zárhatók ki. Budapesten az alsó rakpartok szintjét a jövő hét első felében érheti el a Duna vízszintje - írták a közleményben. A Tisza részvízgyűjtői közül a Zagyván és a Sajón elsőfok feletti, míg a Tarnán másodfok feletti tetőzés valószínűsíthető. Mint írták, a vízügy már készül a szükséges árvízvédelmi beavatkozásokra és péntek reggel 8 órakor megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs, hogy koordinálja a munkálatokat, a szakemberek, a munkaerő és az eszközök átcsoportosítását. Az árhullámok által érintett igazgatóságoknál felmérték a szükséges szakemberlétszámot, illetve eszköz-, gép- és anyagigényt és amennyiben az önkormányzatok kérik, nekik is műszaki segítséget nyújt a vízügy a helyi védekezéshez - áll a közleményben.