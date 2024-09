A Tisza párt egyelőre az Európai Parlamentbe és a budapesti közgyűlésbe jutott be, ott bizonyíthatnak. Ha a választók még 2026-ban is úgy látják, hogy érdemes erre a pártra a voksukat adni, kiderül, hogy hány mandátummal lesznek majd – a politikus reményei szerint – ellenzéki erőként jelen az új parlamentben.

A Fidesz országos választmányának elnöki posztját is betöltő politikus szerint a párt feladata, hogy készüljön a 2026-os országgyűlési választási kampányra: kezdje meg a jelöltek kiválasztását, felkészítését. Kezdjen el gondolkodni arról, hogyan lehet majd a négy év – a remények szerint eredményes – kormányzását a választók számára úgy bemutatni, hogy abból parlamenti többség legyen újra.

Ugyanazoknak a képviselőnek, akik helyt állnak a parlamentben vagy akár államtitkárként a kormányban is, helyt kell állniuk a választókerületek élén is. Sokkal nagyobb ma egy kormánypárti képviselőre jutó munkateher, mint amelyen az elmúlt 30 évben volt – közölte Kövér László. Úgy látja, nem elég jól kormányozni, a választók ügyes bajos dolgait intézve, a térségnek fejlesztési forrásokat szerezve jó képviselőnek lenni, a munkát a napi kommunikáció során be is kell mutatni az interneten, hiszen a magyar társadalom több mint kétharmada ezt tekinti elsődleges hírforrásnak.

Kövér László úgy látja, az amerikai elnökválasztás eredménye nem csupán a magyar amerikai kapcsolatok jövőjét befolyásolhatja, a világpolitikai két teljesen eltérő iránya, amely a két személyhez köthető. A jelenlegi amerikai vezetés „ideológiai löttyel nyakon öntve” feltétlen igazodást vár el a szövetségeseitől, akiket ráadásul nem is szövetségesnek, hanem vazallusnak tekint és úgy is bánik velük. Donald Trump azonban egy amerikai hazafi, aki az amerikai emberek érdekeit képviseli. Világos elvek alapján sokkal könnyebb a kölcsönös érdekeket tiszteletben tartva kompromisszumot kialakítani – mondta.

A házelnök „az elégtelennél is gyengébbnek” gondolja Ursula von der Leyen bizottsági elnök teljesítményét. Mint mondta, semmilyen indok nem volt mandátumának meghosszabbítása mellett. A politikus ugyanakkor lát jeleket arra, hogy a tagállami politika jobbratolódása alapvető kérdésekben – főként a migráció területén – változtatásra kényszeríti a bizottságot.