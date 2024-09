A Columbia Egyetemen tavasszal heves tüntetések voltak többször erőszakos jelenetekkel és antiszemita megnyilvánulásokkal, épületfoglalással. Az intézmény vezetése az őszi szemeszter idejére korlátozta a demonstrációkat. Augusztus elején lemondott Minouche Shafik, az egyetem rektora is, akit sokan felelőssé tesznek azért, hogy tavasszal a tüntetések radikalizálódtak.

A Columbia Egyetem úgynevezett antiszemitizmus munkacsoportja augusztus végén hozta nyilvánosságra jelentését az intézményben történt zsidóellenes megnyilvánulásokról, ami azt állapította meg, hogy zsidók és izraeliek megalázásnak voltak kitéve tanórákon, valamint szóbeli támadások célpontjai voltak származásuk miatt egyes diákcsoportok részéről, miközben az egyetem tisztségviselői az erről tett bejelentéseket nem vették figyelembe.

Az Egyesült Államok több más egyetemén is voltak kisebb palesztinpárti, háborúellenes tüntetések, szerdán köztük a Michigani Egyetemen, ahol többeket őrizetbe vettek. New Yorkban hétfőn egy palesztin vezetésű szervezet, a Within Our Lifetime hívására vonultak utcára az Izrael-ellenes tüntetők, a palesztin zászlók mellett a Hamász lobogóival, és antiszemita követeléseket hangoztattak. A demonstrációt a Fehér Ház határozottan elítélte. Andrew Bates közleményben "különösen förtelmesnek" nevezte a demonstrációt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy azon a napon tartották, amikor a Hamász által meggyilkolt amerikai zsidó fiatal, a 23 éves Hersh Goldberg-Polin temetése volt.

Ez történ kedden: