Határok 43 perce

Gulyás Gergely: Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz

Az osztrák belpolitikában elhangzott állításokkal ellentétben a magyar kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország eddig is védte Európát a migrációtól és ezt követően is meg fogja védeni Európát, így Ausztriát is a bevándorlóktól – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának diplomaosztóján a Ludovika Arénában 2024. július 12-én Forrás: MTI Fotó: Kovács Tamás

Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz, a kormánynak semmilyen ilyen terve nincs - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön az MTI-nek telefonon nyilatkozva. Gulyás Gergely kifejtette, hogy az osztrák belpolitikában elhangzott állításokkal ellentétben a magyar kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország eddig is védte Európát a migrációtól és ezt követően is meg fogja védeni Európát, így Ausztriát is a bevándorlóktól. A miniszter kijelentette: Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz, ahogy ezt a választókerületi elnök is korábban egyértelműen elmondta. Diákok számára nyári táboroztatás lehet: egy soproni és egy győri iskolának, ahol rendészeti oktatás zajlik, lesz valószínűleg nyári tábora Vitnyéden a jelenlegi tervek szerint. Magyarország meg akarja védeni a külső határait és abban az esetben, ha Brüsszel migránsok befogadására kényszerít bennünket, akkor menekülttábort nem az osztrák határnál, hanem a Gran-Place-on, Brüsszel főterén kell létrehozni. Ha Brüsszelnek migránsok kellenek, Magyarország biztosítja nekik szabad akaratukból az önkéntes kiutazás lehetőségét Brüsszelbe - fogalmazott Gulyás Gergely.

