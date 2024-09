KOS

A Hold és a Szaturnusz kedvező fényszöge mutatja, hogy ma valakitől segítséget kaphatsz, ráadásul egy olyan személytől, akitől nem is vártad. Nem látod tejesen a másik motivációit, de ez most nem is számít. A dolgokat később még tisztázhatod, most a fontos az, hogy megoldást találj.