Van, aki megmenekülne

Az állandó viták ellenére Gyurcsány Ferenc már többször is utalt arra, hogy elképzelhetőnek tartja az összefogást Magyar Péterrel. Mindez aligha meglepő, mivel ezzel garantálná a politikai túlélését a 2026-ot követő időszakra is. Néhány hete Gyurcsány egy Face­book-bejegyzésben értekezett arról, hogy az ellenzéknek önvizsgálatot kell tarta­nia, majd jelezte, hogy már most fel kell készülniük a 2026-os választásokra, és ez szerinte még a végiggondolatlan politikai küzdelmeknél is fontosabb.