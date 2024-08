Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (k) a Szent Jobb-ereklyével az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén tartott szentmisén a Szent István-bazilikában 2024. augusztus 20-án

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A bíboros köszöntőjében úgy fogalmazott: Szent István király ünnepe összeköti múltunkat és közös jövőnket. A jövő pedig azon is múlik, hogy elfogadjuk és megértsük egyéni és közösségi hivatásunkat.

Aki hisz abban, hogy az élet, az emberi közösség és a kultúra Isten ajándéka, hogy halálunk után Isten az örök üdvösségre hív bennünket, az felismeri, hogy az új élet elfogadása, a gyermek vállalása nemcsak a család, a közösség, a nemzet jövőjének biztosítéka, hanem a születendő gyermekek számára is mérhetetlen ajándék: az örök élet és az örök boldogság lehetősége.

Ha pedig "ilyen nagyszerű hivatásunk van, akkor már most is tisztelettel, megbecsüléssel kell tekintenünk egymásra". Nagyra kell értékelnünk a többi nép kultúráját és közösségi történetét is, különösen a szomszéd népekét, akikkel közös a sorsunk és gyakran közösek a gondjaink és a lehetőségeink is - fogalmazott a bíboros.