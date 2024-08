SKORPIÓ

Nagyon jól hat rád a Vénusz jegyváltása. A Szűzbe lépett, ami föld-elemű energia, ami kiegyensúlyozottságot hoz. A te életed is harmonikusabbá, békésebbé válhat. Szerencsés lehetőségeket jelez számodra a szerelem bolygója, akkor is, ha párkapcsolatban élsz, és akkor is, ha még keresed a társadat.