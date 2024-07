Blumenauer ugyan dicsérte Biden elmúlt években nyújtott teljesítményét, de egyértelműen beállt azon demokrata párti politikusok sorába, akik szerint az idős elnöknek mennie kell. Rajta kívül nyolc másik képviselőházi demokrata politikus is nyilvánosan felszólította Bident, hogy lépjen ki a versenyből. Ők Llyod Doggett, Raúl Grijalva, Seth Moulton, Mike Quigley, Angie Crai, Adam Smith, Mikie Sherrill és Pat Ryan.

Blumenauer nyilatkozata csak megerősíti a demokraták rettegését. Attól félnek ugyanis, hogy mivel Joe Biden még versenyben van, a jelenlegi elnök jelölése veszélyezteti azt, hogy a párt novemberben megtartsa a Fehér Házat.

Biden katasztrofális vitateljesítménye óta az interjúkban kitart amellett, hogy továbbra is versenyben marad, de saját párttársai, és most már a hírességek nyilatkozatai is rávilágítanak a demokraták szorongására.

