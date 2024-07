A Direkt36 nevű „tényfeltáró” oldal mögött álló nonprofit vállalkozás is közzétette 2023-as üzleti évről szóló beszámolóját. Bár a bevételeket és támogatókat szokásukhoz hűen most sem részletezték túlzottan a dokumentumban, a portált átszövő külföldi befolyást már tavaly részletesebben bemutatta a Magyar Nemzet.

Az oknyomozó központ hosszú éveken át élt Soros-pénzekből, egy újságírójuk, Panyi Szabolcs pedig a milliárdos spekuláns által finanszírozott Transparency International díját is megkapta. Eközben a munkatársakat gyakran képezték a tengerentúlon, továbbá Soroshoz köthető nemzetközi médiahálózatoknak is része a Direkt36, sőt Hamász-közeli dzsihadista források is szállíthattak nekik információt az izraeli konfliktus kapcsán - írja a lap.