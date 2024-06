A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető tárgyalt Micheál Martin ír miniszterelnök-helyettessel, külügy- és védelmi miniszterrel, majd a találkozót követően úgy nyilatkozott: a magyar EU-elnökségi felkészülésről volt szó, ír kollégájával áttekintették Európa jelenlegi biztonsági és gazdasági helyzetét, valamint "azt a környezetet, amelyen keresztül most eljutunk az európai uniós soros elnökségünkhöz". Magyarország és Írország a kontinens két végén található, teljesen más geopolitikai helyzetben vannak, történelmük is - bár voltak közös pontjaik - másként alakult - mutatott rá. Hozzátette: ebből fakadóan "sok fontos kérdést, mivel máshonnan nézünk, ezért másként is látunk".

A miniszter hangsúlyozta:

ugyanakkor ez nem veszi el annak a lehetőségét, hogy "kulturált keretek között, a kölcsönös tisztelet talaján állva beszéljünk egymással", különösen úgy, hogy mintegy 15-20 ezer magyar él Írországban, akik második otthonra találtak itt és munkájukkal hozzájárulnak az ország sikeréhez. Annak érdekében, hogy az ő érdekeiket is jól és hatékonyan tudják képviselni, hamarosan Cork városában konzuli képviselet nyílik

- emelte ki.