– Nálunk van egy háborúpárti baloldal meg egy békepárti Orbán-kormány, tehát az emberek most arról döntenek ezen a választáson, hogy belemenjünk a háborúba vagy megőrizzük a békét – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában. Úgy látja,

ha az emberek ott állnak nagy tömegben a miniszterelnök, a kormány és a kormánypártok mögött, akkor világosan a békére mondanak igent, amivel üzennek a baloldalnak is.

Ezzel a felhatalmazással Orbán Viktor miniszterelnöknek elég ereje lesz, hogy a brüsszeli tárgyalások során a békepárti pozíciónkat megvédje – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Hangsúlyozta, a kormányfő meg tudja védeni, hogy minket ne nyomjanak bele a háborúba. Ahhoz, hogy a teljes európai vagy globális hajót a háború irányából megváltoztassuk és a béke irányába menjen, az is szükséges, hogy a többi országban is így szavazzanak, és szükséges az is, hogy Trump elnök nyerjen Amerikában.