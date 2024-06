Cikkünk frissül

Egy órakor indult útjára a tizedik békemenet a Margitszigetre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet délután három órától. A tömeg már tizenegy órától gyülekezett, rengetegen jöttek össze, és csatlakoznak be még most is az ország minden tájáról.

A miniszterelnök beszédét itt követheti majd élőben:

A HírTV közvetítését a békemenetről itt követheti élőben: