Megállapítja a bíróság, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott Metropol papír alapú ingyenes kiadvány 2022. március 2-án a kiadvány címlapján megjelent „Újabb Gyurcsány-fióka! Luxusélet New Yorkban a budapestiek pénzén” című és „Közel 1 milliót kap havonta Budapesttől Karácsony Gergely barátja 4-5 oldal” alcímű, majd a kiadvány 4.-5. oldalán két teljes oldalas, képekkel illusztrált írásában (a továbbiakban a 1.Cikkben) és a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott Metropol internetes hírportálon (www.metropol.hu) azaz sajtótermékben 2022. március 2-án 07.30 órakor megjelent, „Luxusélet New Yorkban a budapestiek pénzén: közel 1 milliót kap havonta Budapesttől Karácsony Gergely barátja” című írásában (a továbbiakban a 2.Cikkben), és a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott www.bama.hu, www.baon.hu, www.beol.hu, www.boon.hu, www.delmagyar.hu, www.duol.hu, www.erdon.ro, www.feol.hu, www.haon.hu, www.heol.hu, www.kemma.hu, www.kisalfold.hu, www.nool.hu, www.sonline.hu, www.szoljon.hu, www.szon.hu, www.teol.hu, www.vaol.hu, www.veol.hu, www.zeol.hu hírportálon (honlapon), azaz sajtótermékekben, vagyis húsz (20) internetes hírportálon megjelent húsz (20), szövegében és képi tartalmában is azonos módon közzétett cikkben 2022. március 2-án megjelent „Döbbenetes. Luxusélet New Yorkban a budapestiek pénzén: közel 1 milliót kap havonta Budapesttől Karácsony Gergely barátja” című írásokban (a továbbiakban a 3.Cikkekben), és a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott www.ripost.hu internetes hírportálon azaz sajtótermékben 2022. március 2-án megjelent, „Luxusélet New Yorkban a budapestiek pénzén: közel 1 milliót kap havonta Budapesttől Karácsony Gergely barátja” című írásban (a továbbiakban a 4.Cikkben), és a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott www.origo.hu honlapon azaz sajtótermékben 2022. március 2-án megjelent, „Luxusélet New Yorkban a budapestiek pénzén: közel 1 milliót kap havonta Budapesttől Karácsony Gergely barátja” című írásban (a továbbiakban a 5.Cikkben), a továbbiakban együtt Cikkekben az alperesek, mint a nevezett lapok kiadói azt a valós tényt, hogy Korányi Dávid, Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének városdiplomáciai főtanácsadója közel egymilliós javadalmazásért cserébe, abban a hamis színben tüntették fel, hogy Korányi Dávid ebbéli munkájáért úgy kap fizetést, hogy érdemi munkát nem végez. A hamis színben feltüntetést azon állítással követték el alperesek, hogy a felperes megbízatását a Cikkek kamunak titulálták, és azt tartalmazták, hogy felperes nagy néha kiruccan Magyarországra és emellett úgy él New York-ban, mint egy gondtalan milliomos, azonban elhallgatták, hogy felperes 2020-ban 193 napot, 2021-ben 161 napot tartózkodott a városdiplomáciai főtanácsadói munkájával összefüggésben Magyarországon, miközben a Magyarország és New York-i lakhelye közötti utazásához szükséges repülőjegyeket minden esetben ő fizette, ezzel megsértették a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát.