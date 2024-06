Cikkünk frissül!

A jemeni húszik bemutattak egy szilárd hajtóanyagú, az iráni hiperszonikusra hasonlító rakétát

A jemeni húszi lázadók bemutattak egy szilárd üzemanyaggal működő új rakétát, amely az AP hírügynökség szerint hasonlít egy korábban Irán által bemutatott, Teherán állítása szerint hiperszonikus rakétához.

A lázadók Palesztinának nevezték el új rakétájukat, és állításuk szerint ezt vetették be hétfőn az izraeli Eilat város kikötője ellen. A rakéta robbanófejének festése a palesztin kockás kendőt mintázza. Az Eilat elleni hétfői támadás hatására a városban megszólaltak a légoltalmi szirénák, de arról nem érkezett jelentés, hogy hol csapódott be, okozott volna kárt vagy hogy az izraeli légvédelem megsemmisítette volna.

A húszik által szerdán közzétett videofelvételen látható, amint a rakétát indítóállásra helyezik. Gyors levegőbe emelkedése közben fehér füstöt hagyott maga után. Fehér füst keletkezése a szilárd üzemanyaggal működő rakéták jellemzője.

A szilárd üzemanyaggal működő rakétákat gyorsabban üzembe lehet helyezni és elindítani, mint a folyékony üzemanyaggal működőket. Ez kulcsfontosságú a húszik számára, mert miután elkezdték rakétákkal és drónokkal támadni a Vörös-tengeren közlekedő nyugati hajókat, az amerikai és a velük szövetséges erők a húszik rakétaindító állásait támadják.

A húszik azt állítják, hogy „helyben gyártják” a rakétát, miközben azt nem támasztja alá semmi, hogy képesek volnának bonyolult rakéta- és irányítórendszerek gyártására Jemenben. Az viszont közismert gyanú, hogy az ENSZ fegyverembargója ellenére Irán rendszeresen szállít fegyvert jemeni szövetségeseinek. Teherán tagadja ezt, de az Egyesült Államok és szövetségesei többször találtak iráni fegyvereket, rakétaüzemanyagot és alkatrészeket az általuk lefoglalt hajókon.

Az iráni média a húszikra hivatkozva számolt be az Eilat elleni rakétatámadásról, és szintén azt állította, hogy a fegyvert Jemenben gyártották. A rakéta azonban a felvételek alapján hasonlít a Forradalmi Gárda iráni elitalakulat által kifejlesztett más rakétákra. Ezek közé tartozik a Fattah, azaz a fárszi nyelven Hódító nevű is. Irán ezt tavaly mutatta be, és azt állította, hogy képes elérni a hangsebesség tizenötszörösét. Hatótávolságát 1400 kilométeresnek mondták. Ez egy kicsit kisebb, mint a húszik rakétájáé, de a rakéták általában átalakíthatók, hatótávolságuk is növelhető.