A magyar politikai életre utaló nyilvánvaló párhuzamra ugrottak is a kommentelők és érkeztek az egyre durvább reakciók. „Zaleczki Takacs Gyöngyi Perle: Láng Balázs bizony! Csak a #magyarbalga# !!! Robi Szanto: Ebben az a borzalom, hogy sajnos tudnak politikusok, kimondom a viktor pld ilyen szélsőséges indulatokat kelteni bennem is sok év aljas tevékenységeivel, hogy ha lelőné valaki, nem siratnám, sőt... És bocs, de maguknak köszönhetik, megdolgoztak érte. Teccettek volna rendes, becsületes jóindulatúan politizáló emberek lenni. De nem tetszettek. Sorry…”

Bajusz már pezsgőt bontott volna

Aztán bekapcsolódott a diskurzusba egy Bajusz József néven szereplő személy is, aki nyíltan azon viccelődött, hogy már pezsgőt akart bontani, mert azt hitte, hogy Orbán Viktort lőtték le.

„Én meg már azt hittem a csutit viszik, be is raktam a pezsgöt a hütöbe most vehetem ki.”

Aki „a fél világot hazahozta” Magyarnak

Lángról azt érdemes tudni, hogy régóta segíti a dollárbaloldalt: 2007-ben a Gyurcsány-kormány – soha meg nem épült – kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatója volt. 2017–2018 között másfél éven keresztül a Hír TV szerkesztője (amely ekkor még Simicska érdekeltségébe tartozott). Itt együtt dolgozott Magyar testvérével, Magyar Mártonnal.

A kampány után kiköltözött Londonba és közel négy évig szabadúszó újságíróként és kommunikációs szakemberként dolgozott, de továbbra is részt vett kampányokban. Létrehozta az „Angliai Magyarok a 2022-es kormányváltásért” nevű Facebook-csoportot és egy saját weboldaluk is volt diasporaaid.co.uk néven. Tehát a dollárbaloldal érdekében mozgósított külföldön.

Ilyen előzmények után kötött ki április 6-án Magyar Péter mellett a Kossuth téren rendezett tüntetésen a színpad mögött. Ahogy fogalmazott: „Hazajöttem, és hoztam magammal a fél világot…”

Láng Balázs később a Klubrádiónak adott interjúban több leleplező állítást tett Magyar Péter korteskedésének finanszírozási hátteréről.

– Nagyon sokan, tömegek (támogatják) külföldről, (…) nem kell megfejteni, hogy kap-e külföldről támogatást, mert kap! – jelentette ki Láng. Noha egy másik interjúban, a Magyar Hangnak igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy mindössze kívülállóként szemléli a baloldal új messiásának tevékenységét, s hogy nincs „formalizált kapcsolata” Magyar Péterrel, Bolgár György műsorvezető kérdésére ennek ellentmondóan fogalmazott: „Igen, én személyesen is támogatom Magyar Pétert és támogatni is fogom”.

Láng – mint fentebb már utaltunk rá - egy Magyar Pétert támogató Facebook-csoportban is mozgósít a külföldi magyarok között, ahol a kormány megbukásáról és Orbán Viktor miniszterelnök börtönbe zárásáról értekezett. Figyelemre méltó, hogy Láng Magyar Péter közeli tanácsadójaként tünteti fel magát. Láng Balázs a baloldal iránti politikai szimpátiáját sem rejtette véka alá a klubrádiós interjúban, ahol azzal is eldicsekedett, hogy néhány évvel ezelőtt az időközben DK-s országgyűlési képviselővé avanzsált Kálmán Olga műsorának volt a szerkesztője.