A DatAdat OÜ ajánlatában azonban van egy olyan, a hatékony szavazói mozgósításhoz nélkülözhetetlen kampányeszköz, amelyről csak érintőlegesen esett szó. Ez pedig a tömeges sms-küldési lehetőség, ami a Bajnaiék által felkínált szolgáltatások között is szerepelt

Ez azért fontos, mert a tömeges telefonos üzenetek küldéséhez jelentős választói adatbázisra van szükség, amit jogszerű módon csak az egyes személyek tudtával és hozzájárulásával lehet megszerezni. A most nyilvánosságra került dokumentumokból, illetve az elmúlt években napvilágot látott egyéb információk, hangfelvételek, valamint hatósági jelentések alapján tény, hogy a 2019-es önkormányzati kampányban, majd a 2021-es előválasztás, valamint a 2022-es országgyűlési választások idején egyaránt kulcsszerepet töltöttek be a DatAdat-csoport különböző cégei. A közösségi média kampányok lebonyolítása mellett 2021-ben Bajnaiék és megbízott alvállalkozóik végezték Karácsony Gergely számára a mozgósító sms-ek küldését is – mutat rá a lap.

Nem várt SMS-ek és hívások

A Magyar Nemzet bizonyítékként egy jelentést említ, amelyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tavaly decemberben tett közzé egy bejelentés nyomán indult vizsgálat megállapításairól, Karácsony Gergely 2021-es előválasztási kampányával összefüggésben. A hatósághoz fordult bejelentő akkor azt kifogásolta, hogy 2021. szeptember 14. és 20. között kéretlen telefonos megkereséseket (SMS, thívás) kapott. A két üzenet szövegét idézték is a vizsgálati jelentésben: az első az előválasztás kezdetére hívta fel a figyelmet és azt a kérdést tette fel, hogy Karácsony Gergely számíthat-e a címzett szavazatára. A következő üzenet néhány nap múlva érkezett egy másik telefonszámról, és úgy szólt: „Minden szavazat számít, emlékeztess három embert, hogy menjen el, és szavazzon Karácsony Gergelyre, az egyetlen jelöltre, aki le tudja győzni Orbánt!”

A vizsgálat feltárta, hogy a DatAdat Kft. alvállalkozók – köztük a DatAdat GmbH – közbeiktatásával 119776 személyhez juttatta el az idézett üzeneteket. A NAIH a jelentésben hosszasan idézte a DatAdat GmbH – mint adatfeldolgozó – válaszait is a hatóság kérdéseire, amiből például kiderül, hogy az osztrák székhelyű cég „arra vonatkozóan ugyan nem tud teljeskörűen nyilatkozni, hogy az adatkezelő milyen forrásból állította elő a személyes adatokat (is) tartalmazó adatbázisát. A GmbH arra vonatkozóan tud nyilatkozni, hogy milyen adatgyűjtési módszerek működtetésével támogatta – nem kizárólagosan – a vonatkozó adatgyűjtést, mint adatfeldolgozó alvállalkozó.”

A módszerek egyikeként éppen azt a szoftvert említik, ami Bajnaiék hétfőn nyilvánosságra hozott 2019-es ajánlatában is szerepel. Ez a WinWithMe Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazás. Mint a NAIH jelentésében olvasható, „e szoftver a DatAdat OÜ tulajdona, a GmbH ezen leányvállalattól licenceli a szoftvert”.

