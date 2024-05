Tegnap az is kiderült, hogy a bűnbanda tagjai több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni. Terveik között az is szerepelt, hogy az EU fővárosában, Brüsszelben rejtőznek el, S. Mária pedig mindvégig kapcsolatban volt a szervezet vezetőjével az ügyben hozott ítélet szerint.