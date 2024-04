Cikkünk frissül!

Újabb tüntetéseket tartottak New Yorkban és más városokban hatósági beavatkozás mellett

New York-ban kedden is folytatódtak a palesztinpárti tüntetések azt követően, hogy hétfőn több mint száz Izrael ellen demonstráló aktivistát vettek őrizetbe a rendőrök a New York Egyetemnél is.

A hallgatók egy része a tiltakozás folytatásaként kedden kivonult az New York Egyetem (New York University) óráiról, és a Washington Square Park területén kezdett tüntetést a palesztinok mellett és Izrael ellen. A becslések szerint délutánra 1500 ember gyűlt össze.

A hallgatók követelései között szerepel, hogy a New York Egyetem szakítsa meg a kapcsolatait Izraellel, ami hasonlít a Columbia Egyetemen és a Yale Egyetemen az elmúlt napokban hangoztatott követelésekhez.

Palesztinbarát tüntetők a New York-i Columbia Egyetem kampuszán 2024. április 23-án

Fotó: Charly TRIBALLEAU / Forrás: AFP

Az egyetem területén keddre megerősítették a hatósági jelenlétet, és lezárták azt a területet, ahol hétfőn a heves tüntetés lejátszódott.

A szintén New York-ban működő Columbia Egyetemen a tüntetéshullám és az azokon történtek miatt hétfőn áttértek az online oktatásra. A Columbia Egyetemen tartott demonstrációkon nyíltan antiszemita, valamint Izrael eltörlését és Hamászt támogató megnyilvánulások hangzottak el.

Kedden a Minnesotai Egyetemen is a rendőrség avatkozott közbe, hogy felszámolja a jogellenesen kialakított tüntetőtábort. Az intézkedés során 9 embert vettek őrizetbe a Twin Cities régió egyetemi városában.

Az elmúlt napokban palesztinpárti diákszervezetek megmozdulásokat tartottak szerte az Egyesült Államok, így Michigani Egyetemen, a Harvardon, a Yale-en, a Kaliforniai Egyetemen is.

Az amerikai kormány nevében kedden hivatalos közleményben ítélte el az Izrael-ellenes tüntetéseken történteket Miguel Cardona oktatási miniszter. A Biden-adminisztráció vezető szakpolitikusa úgy fogalmazott, hogy mélységesen aggasztja az, ami a Columbia Egyetemen lezajlott, és hozzátette, hogy az egyetemeken látható antiszemita gyűlölet elfogadhatatlan. Emlékeztetett arra, hogy a Columbia Egyetem esetében már tavaly november óta tart a vizsgálat.

A tüntetésekre Joe Biden elnök még hétfőn egy Föld napi rendezvényen újságírói kérdésre azt mondta, hogy elítéli az antiszemita tüntetéseket, és ezért indított programot ennek kezelésére, ugyanakkor hozzátette, hogy azokat is elítéli, "akik nem értik, hogy mi történik a palesztinokkal".

Donald Trump szégyenletesnek nevezte az Izrael-ellenes demonstrációkat kedden a New York-i bíróság épülete előtt, mielőtt belépett az épületbe, hogy részt vegyen bírósági tárgyalásának újabb napján. A volt elnök Joe Bident tette felelőssé a történtekért, mert szerinte a hivatalban lévő elnök a rossz üzenetet küldi, rossz hangnemet és rossz szavakat használ, valamint nem tudja, hogy kit támogat az izraeli-palesztin konfliktusban.

Az eseményeket elítélte Izrael New York-i főkonzulátusa is. Aggodalmát fejezi ki az antiszemita esetetek közelmúltbeli megszaporodása miatt, hangsúlyozza, hogy az ilyen cselekedetek áthágják a szólásszabadság határait, és cselekvésre szólítja fel az intézmények vezetőit, amelyek - a közlemény szerint - túl sokáig elnézték a hasonló eseteket.

