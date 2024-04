Elmondása szerint budapesti látogatásának célja kettős: egyrészt találkozik a magyar fővárosban élő ukrán menekültekkel, valamint átbeszélik a segélyszervezettel az eddigi együttműködést és annak jövőbeli folytatását. Olyan jövőbeli projektekről is beszélnek, mint a nyárra tervezett sporttáborok azon gyerekeknek, akik Ukrajna frontközeli régióiban élnek – fűzte hozzá a kormányzó.

Viktor Mikita kormányzó folyamatosan figyelemmel kíséri az Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységét

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Szót ejtenek majd továbbá arról is, hogy Harkiv megye energetikai rendszere szinte teljesen megsemmisült, állandó áramkimaradásokkal küzdenek, ezért az ott élőknek generátorokra, napelemekre, töltőállomásokra van szükségük – közölte Viktor Mikita.

Sipos Zoltán, a központ intézményvezetője arról beszélt, hogy a VIII. kerületi irodában eddig 1300 családnak, azaz több ezer embernek segítettek már.

A központban szükség szerint természetbeni adományokkal, higiéniai termékekkel, utalványokkal segítik a menekülteket, továbbá támogatják őket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben, az ügyintézésben, a nyelvtanulásban és segítenek a tolmácsolásban.

Egyszerre nyújtanak humanitárius segítséget és támogatják az integrációt: 25 gyereknek biztosítanak rendszeresen napközbeni gyermekfelügyeletet, jogi és pszichológusi segítséget is igénybe lehet venni, és lakhatást is biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. Tavaly 77 embert szállásoltak el. Egyedülálló krízisambulanciát működtetnek a kapcsolati erőszak áldozatainak, valamint közösségi programokat szerveznek. Utóbbiakra nagyon nagy az igény, az előző évben 650-en vettek részt ezeken – számolt be róla az intézményvezető.