Gunyoros megjegyzések

Varga Judit kitért arra, hogy már a kapcsolatuk elejétől kezdve voltak furcsa beszólásai Magyar Péternek, de ezeket először megpróbálta nem felvenni. Elmondása szerint először akkor jött rá, hogy ez több lesz szimpla ugratásnál, amikor az első gyerekük születésekor Varga Judit áradozott Magyar Péter ráripakodott feleségére, hogy miért nem tud összerakni egy értelmes mondatot. Majd amikor emiatt a későbbi miniszter sírva fakadt, így reagált:

Sírjál csak, majd elmegy a tejed!

Magyar Péter egyébként Varga Judit családját is gyalázta, az anyját például debilnek nevezte.

„Azt éreztem, hogy meg akar semmisíteni”

A volt miniszter felidézte, hogy a kapcsolatuk végén azt érezte, hogy férje meg akarja semmisíteni őt. Ez egyébként a nárcisztikus személyiségzavar utolsó fázisa. Akkor biztos volt benne, hogy ezen a helyzeten csak a válás fog segíteni, hiszen a gyerekeknek sem jó, ha azt látják, hogy az anyjuk soha nem kap szeretetet az apjuktól. Mint mondta, amikor ez a helyzet kialakult, Magyar Péter elkezdte gyűjteni a bizonyítékokat, hogy a gyerekek felügyeletéhez való jogát ne veszítse el.

Régóta azzal fenyegetőzött, hogy kormányt fog buktatni

Varga Judit rámutatott, hogy volt férje mindig kihasználta azt a helyzetet, hogy felesége a magyar kormány tagja, az ominózus rendőrségi jegyzőkönyv készültekor is azzal fenyegetőzött, hogy meg fogja buktatni a kormányt. Magyar Péter azzal is előállt, hogy mindenkit, beleértve önmagát is tönkreteszi, és borítja a bilit.

