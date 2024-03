A miniszter kifejtette,

nemzeti érdekünk, hogy ne folytatódjon a blokkosodás, ne térjünk vissza azokba az időkbe, amikor vasfüggöny választotta el keletet nyugattól.

Több kormányzati ciklust átívelően az volt a magyar stratégia, hogy a 2008-as válság után újraiparosítjuk az országot. Ebben óriási sikert értünk el, többek között az autóipar területén, amely ma már több százezer magyarnak ad munkát és fontos tudásbázis épült ki - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ugyanezt szeretnénk megtenni a védelmi ipar területén is. Ez nemcsak katonai szuverenitásunkat segíti elő, hanem azt is, hogy képesek leszünk a legmodernebb technológiát exportra is gyártani - közölte a miniszter.

Christoph Müller, a Rheinmetall Power Systems divízióvezetője elmondta, a szegedi lesz a cégcsoport első hibrid telephelye, ahol a civil üzletág és védelmi technológiai tevékenység egy fedél alatt zajlik.

Az ELI ALPS lézeres kutatóközpont mellett lévő 85 ezer négyzetméteres területen az első lépésben 15 ezer négyzetméteres üzem épül, amely háromszáz magasan képzett szakembernek ad munkát. A terület további lehetőségeket biztosít a bővítésére

- közölte a szakember.

Szeged a zalaegerszegi harcjárműgyár, a várpalotai lőszergyár és ipari partnerével, a 4iG-vel létrehozott budapesti digitalizációs központ mellett a negyedik Rheinmetall-telephely lesz Magyarországon - tudatta az igazgató.