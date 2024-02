A vádakkal kapcsolatban is megszólalt, amelyekkel kapcsolatban részletezte, hogy 2016-ban, míg az emberi erőforrások minisztere volt, a bicskei gyermekotthon igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök – Áder János – által aláírva.

„Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be” – szögezte le Balog Zoltán.

Kiemelte, hogy az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el,

mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel.

„Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja.

